Главное, что нужно знать о ЕГЭ

Если Ваш ребёнок уже в 10-11 классах – то пора уже принимать важные решения.

Самое важное, что Вы должны знать о ЕГЭ и поступлении в вуз:



По мнению Евгении Матвеевой – эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – важно выбрать правильные предметы. Каждый год тысячи абитуриентов не знают, куда подать заявления со своими ЕГЭ. А всё потому, что они выбирали предметы по принципу «…знаю английский нормально, буду сдавать его…» и «…все сдают «…общагу, и я тоже пойду…».



Нельзя выбирать экзамены на ЕГЭ неподготовленно:



1. Сначала надо решить, какую примерно профессию вы хотите.

2. Потом нужно посмотреть, как называются программы, где эту профессию преподают.

3. Затем – посмотреть, в каких вузах они есть.

4. А потом – узнать, какие ЕГЭ туда требуются.



Необходимо получить подробную информацию в самом вузе. По возможности посетить Дни открытых дверей. Можно пользоваться и общей информацией сайта – «Поступи Онлайн» – здесь найти информацию об интересующей профессии, а также связанные с ней с программы и вузы. Это бесплатно. Если с профессией трудно определиться, необходимо пройти профориентацию и тестирование, выявляя свои предрасположенности.



Нельзя подавать заявления на участие в ЕГЭ в последний момент. Обычно заявления на ЕГЭ принимают до 1 февраля. Многие тянут до этой даты и принимают одно из важнейших решений в своей жизни – про выбор предметов наспех. Выбор направления для поступления и подготовка к определённым экзаменам ЕГЭ должна идти заранее, а не с 31 января.



Необходимо ответственнее готовиться к ЕГЭ. Сдать ЕГЭ на «минимальные баллы» не очень сложно, но они не дадут Вам возможность поступления в хороший вуз или получение на специальности, которая вам действительно нужна. Поэтому заниматься подготовкой к ЕГЭ нужно заранее.



Нельзя рассчитывать во всём на школу. Родители и сами выпускники могут найти бесплатные онлайн-материалы, хорошие курсы и достойных репетиторов. Нельзя откладывать подготовку: чем раньше Вы начнёте, тем проще будет. Многие программы подготовки рассчитаны на два года, т.е. на учащихся 10 и 11-х классов. Своевременная подготовка поможет ознакомиться с новыми требованиями по предметам и психологически поможет подготовиться к важным дням экзаменов.