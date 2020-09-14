Главная » Новости Замдиректора ФСИН РФ Анатолий Якунин посетил Орловщину Он провел совещание с региональными сотрудниками службы и отправился в ИК-2.





В исправительную колонию Якунин направился в сопровождении начальника УФСИН по Орловской области Владимира Волосевича.

В учреждении заместителю директора ФСИН РФ показали карантинное отделение, медицинскую часть, столовую, запираемые помещения, общежитие отряда, а также промышленные объекты центра трудовой адаптации, где ознакомился с производственным потенциалом учреждения, условиями работы осужденных, ассортиментом выпускаемой продукции.

По сообщению пресс-службы регионального УФСИН, Анатолий Якунин пообщался с осужденными по личным вопросам, а позднее обозначил перечень важных задач и рекомендаций для улучшения работы областных исправительных учреждений.





Артём Ежаков

17:42, 14 сентября 2020 года



