Главная » Новости Сегодня несколько домов областного центра отключат от горячей воды Причина - ремонт теплотрасс. Их обновляют к предстоящей зиме.





По информации АО «Газпром теплоэнерго Орел» запланировано отключение горячего водоснабжения по следующим адресам: - до 17:00 18 сентября 2020 года: ул. Узловая, 1, 2, 3; ул. 6 Орловской дивизии, 11, 13, 15,17,19, 21, 23, 25, 27; - до 17:00 25 сентября 2020 года: ул. Солнцевская, 14; ул. Черепичная, 18; - до 17:00 15 сентября 2020 года: ул. Ливенская, 30, 30а, 30б, 30г; Наугорское шоссе, 11а, ул. Плещеевская, 3. По информации ООО «Орловская теплосетевая компания», из-за ремонта теплотрассы до 17:00 18 сентября 2020 года отключено горячее водоснабжение потребителей по ул. Грузовой, 1, 3 , сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

06:30, 15 сентября 2020 года



