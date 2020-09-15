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Сегодня несколько домов областного центра отключат от горячей воды

Причина - ремонт теплотрасс. Их обновляют к предстоящей зиме.


По информации АО «Газпром теплоэнерго Орел» запланировано отключение горячего водоснабжения по следующим адресам:
 
- до 17:00 18 сентября 2020 года: ул. Узловая, 1, 2, 3; ул. 6 Орловской дивизии, 11, 13, 15,17,19, 21, 23, 25, 27;
 
- до 17:00 25 сентября 2020 года: ул. Солнцевская, 14; ул. Черепичная, 18;
 
- до 17:00 15 сентября 2020 года: ул. Ливенская, 30, 30а, 30б, 30г; Наугорское шоссе, 11а, ул. Плещеевская, 3.
 
По информации ООО «Орловская теплосетевая компания», из-за ремонта теплотрассы до 17:00 18 сентября 2020 года отключено горячее водоснабжение потребителей по ул. Грузовой, 1, 3, сообщает сайт городской администрации.



Орловское Информбюро
06:30, 15 сентября 2020 года
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