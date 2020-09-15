Главная » Новости Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» примут участие в Кубке России по мини-футболу Бороться за победу девушки будут на выезде.





Первый этап среди команд конференции «Запад» стартует сегодня в Нижнем Новгороде.



В 14:00 наша команда сыграет со столичным «МосПолитехом». Затем орловчанкам предстоит встретиться с хозяйками площадки – футболистками «Норманочки», а также столичной командой «Три звездочки».





Мария Семак

07:00, 15 сентября 2020 года



