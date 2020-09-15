Главная » Новости Сегодня в Орловской области стартует турнир среди газодымозащитников Это специалисты МЧС, которые не только тушат пожары, но и ликвидируют последствие аварий в среде, непригодной для дыхания.





Турнир газодымозащитников - ежегодные соревнования, в которых принимают участие команды пожарно-спасательных частей Орла, Ливен, Мценска, Спасского-Лутовиново. Состязания включают теоретический и практический этапы.



Сначала участники сдают своего рода экзамен на знание материальной части. После - приступают к демонстрации практических навыков. Это и подъем по трехколенной лестнице, и спасение пострадавшего, и, конечно, тушение пожара. На выполнение каждого упражнения дается одна попытка.



Соревнования будут проходить в течение двух дней. Победителей назовут 16 сентября.





Мария Семак

07:32, 15 сентября 2020 года



