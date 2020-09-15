Главная » Новости Кто и как накормит школьника? Что должно быть в рационе школьника? Кто отвечает за санитарные нормы в школьном пищеблоке? В управлении Роспотребнадзора по Орловской области стартовала тематическая горячая линия для родителей школьников.





Звонки принимают во всем территориальных отделах ведомства - с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45.



Специалисты дадут разъяснения, как часто должны питаться дети, каким нормам должно соответствовать питание и что делать, если требования нарушают, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета и на другие актуальные вопросы. Номера телефонов - указаны на сайте Роспотребнадзора.





Мария Семак

08:00, 15 сентября 2020 года



