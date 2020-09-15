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Безработных орловцев отправили торговать

В поиске мест им помогли службы занятости.


405 человек получили работу за последние две недели. 121 трудоустроены в торговле, 56 – на обрабатывающих производствах, 47 – в образовательных организациях, 28 – в общепите, 19 – в транспортной сфере, 16 – в сельском хозяйстве.
 
За этот период были сняты с учета по поиску работы 778 человек и зарегистрированы 528.
 
Вообще, безработица в регионе медленно снижается. Её уровень снизился с 3,8% до 3,7% от общего количества рабочей силы. Специалистами отмечается увеличение числа вакансий – с начала августа их стало больше на 800 мест. Больше всего нуждаются в работниках обрабатывающие производства, сфера торговли, здравоохранения и сельского хозяйства.
 
Как сообщает сайт областной администрации, в регионе востребованы врачи, медсестры, водители, трактористы, продавцы, слесари, инженеры, а также подсобные рабочие, грузчики и уборщики.



Артём Ежаков
08:30, 15 сентября 2020 года
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