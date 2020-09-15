Главная » Новости Карачевское шоссе в Орле предстанет в новом свете Объекту нашли подрядчика для обновления освещения.





Контракт стоимостью в 2,2 миллиона рублей достался «Орёлоблэнерго».



В течение полутора месяцев с момента подписания соглашения рабочие компании смонтируют по 47 опор и светильников и щит наружного освещения, протянут километр провода от улицы Мостовой до границы города. Также им предстоит опилка деревьев – отмечено в сообщении городской администрации.





Артём Ежаков

09:02, 15 сентября 2020 года



