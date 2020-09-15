Главная » Новости Зимние дороги Орла обслужит Спецавтобаза Контракт с подрядчиком планируется заключить в конце сентября.





Соглашение действует с 1 октября по 31 марта. Стоимость работ оценивается в 170 миллионов рублей.

Осенью рабочие предприятия займутся уборкой городских улиц, грейдированием и ямочным ремонтом. Зимой – чисткой Орла от снега и льда, их вывозом, устранением гололёда и обработкой дорог песком и реагентами – отмечено в сообщении администрации города.





Артём Ежаков

09:30, 15 сентября 2020 года



