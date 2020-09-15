Зимние дороги Орла обслужит Спецавтобаза

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Зимние дороги Орла обслужит СпецавтобазаКонтракт с подрядчиком планируется заключить в конце сентября.
Соглашение действует с 1 октября по 31 марта. Стоимость работ оценивается в 170 миллионов рублей.
Осенью рабочие предприятия займутся уборкой городских улиц, грейдированием и ямочным ремонтом. Зимой – чисткой Орла от снега и льда, их вывозом, устранением гололёда и обработкой дорог песком и реагентами – отмечено в сообщении администрации города.
Артём Ежаков
09:30, 15 сентября 2020 года