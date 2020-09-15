Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сколько вешать в тоннах? Орловец планировал поставить производство наркотика на поток.

- Партии-новички в Орловском Горсовете. Как распределились мандаты?

- Статистика преступлений. В военно-историческом музее представлены рассекреченные документы. В них - жизнь Орловщины во время оккупации.

- Шаг из изоляции. Дворцы Творчества вновь наполняются детскими голосами.

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Вести-Орёл

21:20, 14 сентября 2020 года



