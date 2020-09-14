Главная » Новости В Орловской области есть классы, закрытые на карантин Правда, к коронавирусу это не относится. Об этом сообщил Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Закрыты не школы, а классы – по гриппу. Это не имеет никакого отношения к ковиду. Я дал поручение нашим профильным подразделениям, чтобы шла информация, чтобы люди были проинформированы, где какое заражение. По детям сейчас стараемся быть максимально внимательными. Был вопрос по детскому саду №75, дал поручение разобраться. Там частное заведение, подчиняется Москве». Напомним, в начале учебного года в Орле школа №2 города Орла находилась на карантине до 3 сентября. Школа № 51 находилась на карантине до 13 сентября.



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Анастасия Дорохова

20:53, 14 сентября 2020 года



