Главная » Новости Андрей Клычков собирается подвести первые итоги своей работы в Орле Пятого октября исполнится три года, как он возглавил Орловщину.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы постараемся подвести некоторые итоги, чтобы проанализировать – что удалось, что не удалось, ну, и строить планы. Планы большие. Мне пишут, что я куда-то собрался. Я никуда не собрался. У меня планов еще много, поэтому есть большое желание все это реализовывать. И некоторые производства, которые мы запустили в 2018-2019 годах, только сейчас полноценно заработали. Есть результаты по привлечению средств. И это радует».





Анастасия Дорохова

21:00, 14 сентября 2020 года



