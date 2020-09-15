Главная » Новости Андрей Клычков огорчил орловских школьников Ученикам придется написать проверочные работы.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Хотел бы успокоить родителей. Оценки в журналы выставляться не будут. Мы проговаривали это с департаментом. ВПР – это оценка знаний с учетом ограничений и дистанционного обучения, чтобы педагоги могли скорректировать свою работу».





Анастасия Дорохова

21:47, 14 сентября 2020 года



