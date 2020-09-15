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Андрей Клычков назвал главную партию в регионе

Глава Орловской области подвел итоги прошедших выборов. Свое мнение Андрей Клычков озвучил во время прямого эфира в соцсетях.


Андрей Клычков: «Явка была 28%. Я понимаю, что большинство поехали на дачи, на отдых. Но те, кто пришли – те выбрали. Я благодарен, что люди пришли на избирательные участки. Я хочу поздравить всех победивших депутатов и пожелать им работы на благо Орла и муниципальных образований Орловской области. 
 
Можно много дискутировать, какие партии, какие люди. Я лично не хочу участвовать в этих обсуждениях. У нас есть одна большая партия под названием «Орловская область». Город Орел очень нуждается в депутатах, заинтересованных в его развитии. Надеюсь, что не политические дрязги, а именно созидание и создание комфортной жизни в городе Орле является основной дальнейшей деятельности всех ныне избранных депутатов».
 


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Анастасия Дорохова
21:49, 14 сентября 2020 года
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