Главная » Новости В Орле родители недовольны поздними уроками своих детей Вопрос об этом был задан губернатору Орловской области Андрею Клычкову в соцсетях.





В рамках сегодняшнего прямого эфира главе региона был задан вопрос «Почему младшие школьники должны учиться до половины седьмого вечера?». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть на сегодняшний день потребность в разведении потоков обучающихся, чтобы они меньше пересекались между собой. Это вынужденная мера безопасности».





Анастасия Дорохова

23:02, 14 сентября 2020 года



