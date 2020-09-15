В Орле родители недовольны поздними уроками своих детей

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В Орле родители недовольны поздними уроками своих детейВопрос об этом был задан губернатору Орловской области Андрею Клычкову в соцсетях.
В рамках сегодняшнего прямого эфира главе региона был задан вопрос «Почему младшие школьники должны учиться до половины седьмого вечера?».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть на сегодняшний день потребность в разведении потоков обучающихся, чтобы они меньше пересекались между собой. Это вынужденная мера безопасности».
Анастасия Дорохова
23:02, 14 сентября 2020 года