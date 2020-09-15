Главная » Новости В Орловской области возобновили свою деятельность учреждения дополнительного образования Занятия возобновились с соблюдением санитарных норм.





Каждый воспитанник при входе в учреждение дополнительного образования теперь должен пройти пост термоконтроля. С повышенной температурой на занятия его не допустят. Масочный режим в фойе и вестибюле - обязателен, но на уроках маски - как педагоги, так и воспитанники - надевают по желанию. После занятий классы проветривают и обеззараживают воздух рециркуляторм. Ежедневно в помещениях проводится и влажная уборка с применением дезсредств. В случае заражения коронавирусной инфекцией всех отправят на дистанционку. Но, несмотря на эти условия, дети признались, что очень рады вновь вернуться на занятия.





Анна Вайсергисер

09:44, 15 сентября 2020 года



