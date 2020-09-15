Орловские больницы подготовят к выявлению коронавируса и гриппа

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Орловские больницы подготовят к выявлению коронавируса и гриппаВ них появятся палаты для дифференциальной диагностики этих болезней.
Такие меры предприняты для разграничения потоков больных и минимизации контактов между ними. По этой же причине будут разделять массы граждан, которые обращаются в медучреждения за помощью, диспансеризацией, вакцинацией и прочими услугами сферы здравоохранения.
Также поручено подготовить лаборатории к проведению тестов на сезонные заболевания – грипп и ОРВИ, а также на COVID-19. Ведутся работы по предупреждению резкой нехватки свободного коечного фонда – сообщает областная администрация.
Артём Ежаков
10:20, 15 сентября 2020 года