Главная » Новости Орловские больницы подготовят к выявлению коронавируса и гриппа В них появятся палаты для дифференциальной диагностики этих болезней.





Такие меры предприняты для разграничения потоков больных и минимизации контактов между ними. По этой же причине будут разделять массы граждан, которые обращаются в медучреждения за помощью, диспансеризацией, вакцинацией и прочими услугами сферы здравоохранения.



Также поручено подготовить лаборатории к проведению тестов на сезонные заболевания – грипп и ОРВИ, а также на COVID-19. Ведутся работы по предупреждению резкой нехватки свободного коечного фонда – сообщает областная администрация.





Артём Ежаков

10:20, 15 сентября 2020 года



