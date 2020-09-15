Главная » Новости Экс-замглавы Орловской администрации не замечал два аварийных дома За это он получил два уголовных дела.





Ранее региональный прокурор принял у себя жильцов аварийных домов по Кромскому шоссе, 15 и Наугорскому шоссе, 102. После беседы он лично посетил первый адрес, а по второму отправил прокурора Северного района.



По результатам назначенных проверок выяснилось, что орловский начальник управления городского хозяйства и транспорта на протяжении значительного отрезка времени не признавал жильё по указанным адресам аварийным. В результате эти дома не попали в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в отношении подозреваемого инкриминируется два эпизода злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Областная прокуратура следит за ходом расследования.





Артём Ежаков

10:22, 15 сентября 2020 года



