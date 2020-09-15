Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 51 новый случай заболевания Скончался еще один заболевший.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 15 сентября выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Всего в регионе с начала наблюдения зарегистрировано 7723 больных COVID-19.



Число активных больных в настоящее время – 1500. Выздоровели – 6158. Умерло - 116.





Орловское Информбюро

10:43, 15 сентября 2020 года



