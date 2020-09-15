Главная » Новости Главой орловского ПФР стала Анна Елисеева До этого она проработала в ведомстве более 23 лет.





Карьеру в Пенсионном Фонде она начала летом 1997 года – с должности в отделе персонифицированного учета, новой на тот момент функции в организации.



В 2010 году Анна Елисеева получила место замначальника отдела организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности.



С 2013 она работала помощником управляющего ОПФР, в 2016 году назначена начальником отдела соцвыплат, в 2017 - начальником отдела организации работы клиентских служб.



С апреля 2018 занимала пост заместителя управляющего Отделением. Курировала организации персонифицировано учета, взаимодействия со страхователями и информационных технологий.



Как отмечено в публикации регионального ПФР, Анна Елисеева родилась 9 сентября 1977 года в Орле. Окончила Орловскую банковскую школу, а затем – Орловский институт экономики и торговли по специальности «Финансы и кредит».





Артём Ежаков

11:34, 15 сентября 2020 года



