Главой орловского ПФР стала Анна Елисеева

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Главой орловского ПФР стала Анна ЕлисееваДо этого она проработала в ведомстве более 23 лет.
Карьеру в Пенсионном Фонде она начала летом 1997 года – с должности в отделе персонифицированного учета, новой на тот момент функции в организации.
В 2010 году Анна Елисеева получила место замначальника отдела организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности.
С 2013 она работала помощником управляющего ОПФР, в 2016 году назначена начальником отдела соцвыплат, в 2017 - начальником отдела организации работы клиентских служб.
С апреля 2018 занимала пост заместителя управляющего Отделением. Курировала организации персонифицировано учета, взаимодействия со страхователями и информационных технологий.
Как отмечено в публикации регионального ПФР, Анна Елисеева родилась 9 сентября 1977 года в Орле. Окончила Орловскую банковскую школу, а затем – Орловский институт экономики и торговли по специальности «Финансы и кредит».
Артём Ежаков
11:34, 15 сентября 2020 года