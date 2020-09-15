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Орловские аграрии готовятся получить рекордный урожай зерна

Согласно ожиданиям, его валовой сбор превысит отметку в 4 миллиона тонн.


Сейчас на территории региона обмолочено свыше 800 тысяч гектаров зернобобовых и зерновых культур. Последних сейчас собрано больше 3,5 миллионов тонн.

По прогнозам, первично оприходованный вес зерна составит 4,3 миллионов тонн, зачетный вес ожидается в размере 4,1 миллионов тонн.

Больше всех намолотили аграрии Ливенского, Покровского и Колпнянского районов. По урожаю озимых и яровых зерновых культур в лидерах Ливенский, Малоархангельский, Колпнянский и Свердловский районы области – отмечено в сообщении областной администрации.


Артём Ежаков
11:40, 15 сентября 2020 года
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