Главная » Новости Орловские аграрии готовятся получить рекордный урожай зерна Согласно ожиданиям, его валовой сбор превысит отметку в 4 миллиона тонн.





Сейчас на территории региона обмолочено свыше 800 тысяч гектаров зернобобовых и зерновых культур. Последних сейчас собрано больше 3,5 миллионов тонн.



По прогнозам, первично оприходованный вес зерна составит 4,3 миллионов тонн, зачетный вес ожидается в размере 4,1 миллионов тонн.



Больше всех намолотили аграрии Ливенского, Покровского и Колпнянского районов. По урожаю озимых и яровых зерновых культур в лидерах Ливенский, Малоархангельский, Колпнянский и Свердловский районы области – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

11:40, 15 сентября 2020 года



