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Орловцы могут узнать, готовы ли они к труду и обороне

В областной столице появился Центр тестирования ГТО.


Он расположился в Городском спортивно-оздоровительном центре на Маринченко 9б. Попробовать сдать нормативы может каждый, перечь шагов для этого следующий:

1) Пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО и получить уникальный идентификационный номер;
2) Перейти в раздел ГТО на сайте Городского спортивно-оздоровительного центра;
3) Скачать и заполнить заявку на прохождение нормативов ГТО и дать согласие на обработку персональных данных. Для лиц, младше 18 делает законный представитель. Консультацию по заполнению необходимых документов можно получить по номеру телефона: 8 (962) 480 86 04 или лично по адресу центра. При некорректной заявке его сотрудники свяжутся с заявителем по телефону или электронной почте;
4) Получить медицинский допуск к прохождению ГТО;
5) Прислать заявку на прохождение тестирования на почтовый адрес: gtogsocorel@yandex.ru;
6) При прохождении испытаний принести оргиналы и копии: паспорта с пропиской. Для граждан меньше 14 лет – свидетельство о рождении, согласие на обработку персональных данных, заявку на прохождение, медицинскую справку, заверенную копию выписки из приказа по разряду или копию разрядной книжки (вместе с оригиналом, при наличии).

Центр работает по будням с 9:00 до 16:00, график приема нормативов ГТО публикуется официальном сайте Городского спортивно-оздоровительного центра и в социальной сети Вконтакте. С более подробной информацией о сдаче ГТО можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Спорт».


Артём Ежаков
11:43, 15 сентября 2020 года
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