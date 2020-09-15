Главная » Новости Малыми группами и с соблюдением социальной дистанции. В Орловской области после вынужденного перерыва открылись дома творчества Как будут проходить занятия, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер. Она побывала в областном Дворце пионеров.





Дом, где творчество живет, снова встречает своих воспитанников. Практически полгода эти стены не слышали звонкого смеха детей, наставления руководителей кружков и секций. Открыться смогли лишь при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Так, к примеру, если ранее участники оркестра репетировали вместе, то теперь разведены по разным помещениям. Социальная дистанция один из критериев безопасности, но это вовсе не омрачает радости от начала занятий в привычном формате.



Лидия Ларичкина, педагог дополнительно образования Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Действительно очень соскучились по индивидуальным занятиям во Дворце. Конечно, дистанционное обучение было для нас новым, но при этом ребята очень старались и занятия не прекращались».

Дистанционный формат освоили и преподаватели и дети, но живого общения никто не заменит - уверены обе стороны. В классе изобразительного искусства групповые занятия идут тоже с соблюдение социальной дистанции. Во время занятий разрешено ребятам находиться без масок, впрочем, в это время не нужен данный атрибут и преподавателям.



Людмила Иванова, педагог дополнительного образования Дворца Пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Во время перемены, которая так необходима детям, мы проветриваем помещение кабинета, затем включаем рециркулятор для обеззараживания воздуха».

На занятия ребенок с признаками заболевания не попадет, поскольку, еще в фойе все проходят через пост термоконтроля. Вот тут-то маска обязательна для всех. Контроль даст гарантию, что дома творчества продолжат работу. Алгоритм действий при выявлении заболевания известен - родителей обязаны сообщить о заболевании ребенка, после получения результата тестирования принимается решение о закрытии учреждения или о продолжении работы. В случае закрытия будет проведена генеральная уборка и карантинные мероприятия.



Родителям, кстати, в вестибюль учреждения вход воспрещен. Подождать, пока ребенок занимается, придется на улице.





Анна Вайсергисер

11:38, 15 сентября 2020 года



