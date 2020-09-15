Главная » Новости В Орле учащимся младших классов о переписи населения рассказал Випин Из-за пандемии перепись населения перенесли на апрель 2021 года. Как сообщили в Орелстате, сейчас ведется разъяснительная работа.





Разъяснительную работу решили начать с самых маленьких. Провести урок по окружающему миру в орловском лицее № 22 помог символ переписи - цыпленок Випин. Он рассказал школьникам, для чего проводится перепись, и как принять в ней участие. Малыши же в свою очередь активно делились своими представлениями о том, зачем проводится такое мероприятие как перепись населения.



В Орелстате отметили, что подобный формат мероприятия проводится впервые, и, исходя из реакции ребят, он признан удачным.



Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орелстата: «Это для нас новый опыт. Нам было интересно наблюдать, как дети реагируют, как они открыты всему новому, как они активно проявляют свой интерес к этому. Я думаю, этот урок будет для них познавательным, интересным и запомнится надолго».





Юлия Опанасюк

11:57, 15 сентября 2020 года



