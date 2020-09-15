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Тандем орловских художниц представил выставку совместных работ

В Орловском краеведческом музее открылась выставка живописи и декоративно-монументального искусства Людмилы Белоножко и Елены Федориновой-Письменской. Художницы 15 лет работают в тандеме. У каждой свой собственный почерк, но творческие поиски, которые они осуществляют вдвоем, приносят им огромное удовольствие.


Если вытянуть в длину все стены и этажи, которые на пару расписали две хрупкие женщины, то получится внушительная марафонская дистанция. Людмилу и Елену давно хорошо знают в области и за ее пределами как удивительных художников, которые обыкновенное помещение могут легко превратить в произведение искусства. Они как раз из тех людей, кто пишут на заборе.

Одна из первых совместных работ - 22 стены в детской поликлинике больницы им. Боткина - фрагменты из русских сказок и мультфильмов пришлись по душе и врачам и маленьким пациентам. Художницы расписывали стены Орловского аэроклуба, оставили свой след в одной из строительных компаний. В 2018 году подруги выиграли тендер и творчески подошли к тургеневской теме. 60 метров батика, и картины теперь украшают музей.

Конечно, на выставке все монументальные работы творческой пары представлены только в фотографиях, но и по ним можно представить себе метраж и масштаб росписи. Каждое произведение создано по уникальной технологии, что делает интерьерные украшения неповторимыми. Вдвоем художницы работают уже 15 лет.

Людмила Белоножко, художник: «У Лены своя манера письма, у меня - своя, но если вы посмотрите на наши совместные работы, то вы никогда не найдете что рисовала левая рука, а что правая. Я не случайно так говорю, потому что Лена пишет левой рукой, а я пишу правой, и даже чисто технически нам это не мешает».

Обе художницы успевают еще преподавать и писать картины на пленэре и в мастерской. Большая часть их творчества это пейзажи и натюрморты с цветами, очень яркие, сочные, радостные краски которых передают позитивное отношение авторов к жизни.

Людмила Белоножко, художник: «Говорят, человек счастлив тогда, когда доволен тем, что его окружает, а другой человек ему дан для того, чтобы делится этой радостью, и мы рады делится своей радостью и творчеством».

На двоих у них уже больше сорока персональных выставок, и вот добавилась еще одна, где каждый показал свое видение мира, и то, что художники вопреки распространенному мнению, могут писать дуэтом.


Эва Стасюлевич
12:00, 15 сентября 2020 года
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