Главная » Новости Иномарка снесла опору ЛЭП в Глазуновке ДТП произошло накануне утром.





38-летний автолюбитель на Opel Corsa потерял управление машиной и врезался в электрическую опору. Инцидент случился в районе Привокзальной, 57. Мужчине потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает областное ГИБДД.





Артём Ежаков

12:02, 15 сентября 2020 года



