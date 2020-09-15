Главная » Новости Коронавирус: движение по территории Орловской области Заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В данный момент COVID-19 обнаружен у 3836 жителей Орла, 882 зараженных – в Орловском районе, 634 подтвержденных случая – в городе Мценске и Мценском районе, 348 – в Ливнах, 284 – в Урицком районе, 218 – в Болховском районе, 146 − в Ливенском районе, 138 – в Дмитровском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 96 – в Кромском районе, по 90 − в Свердловском и Покровском районах, 86 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, по 68 – в Шаблыкинском и Должанском районах, 67 – в Залегощенском районе, 62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 45 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 25 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – сообщает областная администрация.









Артём Ежаков

12:04, 15 сентября 2020 года



