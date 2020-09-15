Главная » Новости В Орловской области анонсированы объекты БКАД-2021 В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 33 региональных трасс и улиц.





В следующем году в Орле работы пройдут по адресам: пер. Южный от ул. Паровозная до ул. Тульская - 0,5 км; ул. Авиационная и ул. Спивака (от ул. Комсомольская до Карачевского шоссе) - 1,5 км; пер. Ипподромный - 1,1 км; Московское шоссе (от путепровода до пер. Межевой) - 1,5 км; ул. Герцена - 0,5 км; ул. Генерала Родина (от ул. Полесская до ул. Веселая) - 1,1 км; ул. Октябрьская (от Болховского шоссе до ул. Пионерская и от ул. Полесская до парка «Дворянское гнездо») - 2,3 км; ул. Паровозная; Болховское шоссе; пер. Маслозаводской.



План дорожных работ в Орловском районе: ул. Луплено, ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. Строительная, ул. Фестивальная с. Калинино - 1,855 км; д. Нижняя Калиновка ул. Лазурная, д. Верхняя Калиновка ул. Лазурная, с. Платоново ул. Калиновская, ул. Гриневская - 2,21 км; ул. Заречная в д. Гать, в д. Усть-Рыбница - 1,29 км; д. Хардиково, ул. Центральная - 1,1 км; д. Некрасовка, ул. Центральная - 2,1 км; п. Стрелецкий ул. Парковая, ул. Школьная, ул. Лясковского - 2,16 км; п. Стрелецкий ул. Раздольная - ул.Вишневая - 0,5 км; п. Стрелецкий ул. Медицинская - 0,252 км; д. Истомино, ул. Центральная, ул. Новая - 0,835 км; пер. Березовый, в пгт. Знаменка - 1,342 км; ул. Совхозная в пгт. Знаменка - 0,987 км; «Орел-Ефремов-д. Ступишино», - д. Кривая Лука - 1,3 км.



Перечень региональных дорог: Орел – п. Зареченский (км 0+570 – км 2+200) в Орловском районе - 1,63 км; Орел – Хардиково (км 0+018 – км 1+098) в Орловском районе - 1,08 км; Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы (км 2+100 – км 4+175; км 4+225 – км 15+945) в Урицком районе - 13,467 км; Орел – Ефремов (км 6+635 – км 6+883; км 6+905 – км 9+381; км 9+403 – км 11+200) в Орловском районе - 4,424 км; «Москва-Киев» - Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области (км 78+189 – км 85+500) в Кромском районе - 7,311 км; Горки – Шаблыкино (км 0+029 – км 10+000) в Хотынецком, Урицком и Шаблыкинском районах - 9,971 км; Болхов – «Орел – Витебск» (км 25+610 – км 35+000) в Знаменском районе - 9,39 км; Болхов – «Орел – Витебск» (км 13+279 – км 25+610) в Болховском и Знаменском районах - 12,229 км; Болхов – Мценск - Новосиль (км 0+053 – км 15+000) в Болховском районе - 14,975 км; Ремонт тротуаров на автомобильной дороге Болхов – «Орёл – Витебск» (км 13+279 – км 25+610) в н.п. Руднево в Болховском районе - 1,547 км; Ремонт тротуаров на автомобильной дороге Болхов – Мценск – Новосиль (км 0+053 – км 15+000) в н. п. Однолуки, н. п. Лыково, н. п. Григорово в Болховском районе - 3,493 км.



По 18 объектам в Орле и Орловской области уже заключены контракты, на 7 из них начались работы.



До конца года планируется закончить работы в Истомино, Усть-рыбнице, Хардиково, Платоново и Калинино на территории Орловского района и на ул. Герцена, Московском шоссе и Спивака - Авиационной в г. Орле. Завершаются работы на трассах «Новосиль - Корсаково» - Орлик в Корсаковском районе и «Однолуки - Фатнево - Пальчиково» в Болховском районе.



Для остальных объектов предстоит выбрать подрядчиков – отмечено в сообщении пресс-службы областной администрации.





Артём Ежаков

12:21, 15 сентября 2020 года



