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В Орле прошло национальное Первенство по стрельбе из лука

И пусть турнир оказался не таким масштабным, как задумывался, но спортивный накал был ощутимым. За «золотыми» финалами наблюдала наша съемочная группа.


Первенство России по стрельбе из лука в Орле стало одним из первых крупных турниров после долгого перерыва. Так не планировалось – коррективы внесла пандемия. Вместо 36 сборных до Орла добралось только 23. Самая многочисленная – из Москвы.

Олег Платонов, главный судья соревнований: «Мы собирались в мае участвовать в соревнованиях. А тут получилось, что один старт. И после орловского Первенства больше соревнований не разрешают. Отменили старты в Алуште и Калининграде. На нашем соревновании, мне кажется, сезон летний и заканчивается в России».

В составе сборных регионов не только спортсмены, но и тренеры, и судьи. Часто бывает так, что тренер и судья – это один человек. Так получилось и у Виталия Андреева из города Великие Луки. Он может быть и рад был бы помочь своим подопечным, но делать этого нельзя.

Виталий Андреев, заслуженный тренер России (г. Великие Луки): «Есть договоренность, что своих воспитанников мы не определяем. Это знает каждый судья. И если я подхожу к щиту мишени и вижу, что там мой спортсмен, я вызываю или справа или слева судью, который определит».

Но воспитанники Виталия Андреева справились и сами. В Орле они завоевали две медали. В классическом луке – бронза, в блочном – золото. Высшая награда пополнила копилку Ники Снетковой. Опытной спортсменке не помешал даже ветер, поднявшийся над стрельбищем. А вот порядок стрельбы с соперницей повлиял на настрой.

Ника Снеткова, победительница Первенства России по стрельбе из лука (2020 г): «Я бы выбирала стрелять первой. Когда соперник видит твои попадания, на него оказывается психологическое давление, как мне кажется, если ты попал больше, конечно».

Сентябрь стал началом не только учебного, но и активного спортивного года. Областной центр уже принял Первенство ЦФО по бадминтону, впереди – всероссийский турнир по карате. Начали свой сезон в Третьей лиге и орловские футболисты.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы все уже устали от ограничений. Это касается и спортивной сферы. Спортсмены уже хотят восстановить привычный ритм и работы, и жизни, и соревнований».

Для спортсменов слово «вопреки» - привычно. В этом году оно вошло и в лексикон болельщиков – они пока не допускаются на соревнования. Остается надеяться, что угроза распространения коронавируса сойдет на нет, и болеть мы будем только на трибунах.


Анастасия Дорохова
12:58, 15 сентября 2020 года
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