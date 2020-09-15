В Орле прошло национальное Первенство по стрельбе из лука

|
|
|Главная » Новости
В Орле прошло национальное Первенство по стрельбе из лукаИ пусть турнир оказался не таким масштабным, как задумывался, но спортивный накал был ощутимым. За «золотыми» финалами наблюдала наша съемочная группа.
Первенство России по стрельбе из лука в Орле стало одним из первых крупных турниров после долгого перерыва. Так не планировалось – коррективы внесла пандемия. Вместо 36 сборных до Орла добралось только 23. Самая многочисленная – из Москвы.
Олег Платонов, главный судья соревнований: «Мы собирались в мае участвовать в соревнованиях. А тут получилось, что один старт. И после орловского Первенства больше соревнований не разрешают. Отменили старты в Алуште и Калининграде. На нашем соревновании, мне кажется, сезон летний и заканчивается в России».
В составе сборных регионов не только спортсмены, но и тренеры, и судьи. Часто бывает так, что тренер и судья – это один человек. Так получилось и у Виталия Андреева из города Великие Луки. Он может быть и рад был бы помочь своим подопечным, но делать этого нельзя.
Виталий Андреев, заслуженный тренер России (г. Великие Луки): «Есть договоренность, что своих воспитанников мы не определяем. Это знает каждый судья. И если я подхожу к щиту мишени и вижу, что там мой спортсмен, я вызываю или справа или слева судью, который определит».
Но воспитанники Виталия Андреева справились и сами. В Орле они завоевали две медали. В классическом луке – бронза, в блочном – золото. Высшая награда пополнила копилку Ники Снетковой. Опытной спортсменке не помешал даже ветер, поднявшийся над стрельбищем. А вот порядок стрельбы с соперницей повлиял на настрой.
Ника Снеткова, победительница Первенства России по стрельбе из лука (2020 г): «Я бы выбирала стрелять первой. Когда соперник видит твои попадания, на него оказывается психологическое давление, как мне кажется, если ты попал больше, конечно».
Сентябрь стал началом не только учебного, но и активного спортивного года. Областной центр уже принял Первенство ЦФО по бадминтону, впереди – всероссийский турнир по карате. Начали свой сезон в Третьей лиге и орловские футболисты.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы все уже устали от ограничений. Это касается и спортивной сферы. Спортсмены уже хотят восстановить привычный ритм и работы, и жизни, и соревнований».
Для спортсменов слово «вопреки» - привычно. В этом году оно вошло и в лексикон болельщиков – они пока не допускаются на соревнования. Остается надеяться, что угроза распространения коронавируса сойдет на нет, и болеть мы будем только на трибунах.
Анастасия Дорохова
12:58, 15 сентября 2020 года