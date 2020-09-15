Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- После прокурорской проверки на бывшего замглавы администрации Орла возбуждено два уголовных дела.



- Вынужденные каникулы длиною в полгода - завершены. Дети вернулись в творческие объединения. Начались первые репетиции.



- Женщины, которые с удовольствием пишут на заборах. Мы познакомились с художницами, которые обычные стены превращают в произведения искусства. Сейчас в Орле открылась выставка их работ.



- Вновь на орловской земле, и снова - в яблочко! В нашем регионе прошло национальное Первенство. Одно из немногих в этом году.



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Вести-Орёл

16:16, 15 сентября 2020 года



