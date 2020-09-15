Главная » Новости Орловские росгвардейцы поймали пенсионера-рецидивиста Он находился в федеральном розыске.





Силовики отреагировали на вызов из магазина на Привокзальной в Орле. Охране торговой точки понадобилась помощь для задержания мужчины, не оплатившего товар.



Как оказалось позднее, 69-летний гражданин соседней области ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.



Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, для дальнейших разбирательств мужчину передали полицейским.





Артём Ежаков

16:18, 15 сентября 2020 года



