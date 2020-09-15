Главная » Новости В Орле заключенным напомнили о правах В ИК-6 их проконсультировали по социальным вопросам.





Осужденным рассказали о пенсионном законодательстве страны и проинформировали о ежемесячных денежных выплатах женщинам с детьми до 15 лет.



Консультацию провела специалист комплексного центра социального обслуживания населения в Кромском районе Елена Висягина, позднее она ответила на другие вопросы, интересующие заключенных – отмечено в сообщении регионального УФСИН.





Артём Ежаков

16:19, 15 сентября 2020 года



