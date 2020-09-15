Главная » Новости Владислав Туйнов: Важен достойный бой Орловский кикбоксер Владислав Туйнов завоевал золото Чемпионата России. Турнир состоялся в Ульяновске. Наш спортсмен выступал в весе до 75 килограммов. Подробности выступления на главном турнире страны и о планах на будущее Владислав Туйнов рассказал в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.





Что тяжелее: завоевывать золото или его отстаивать?

- Старт на Чемпионате России – это большое испытание, потому что там приходится проходить ежедневные взвешивания, подгонка веса постоянная, удержание. Нужно постоянно подходить к поединку, восстанавливаться и показывать красивые поединки, стараться выигрывать. Бальная система, электронное судейство – это все очень сложно, волнительно. Ты можешь быть физически сильнее, не чувствовать соперника, но он может тебя очкам обыграть. Ты просто упустишь эту победу и вообще возможность участвовать в Чемпионате России.



Расскажи о травме, которую ты получил в полуфинальном поединке на Чемпионате России.

- Так получилось, что в полуфинале у нас был соперник – выходец из тайского бокса. Он решил приехать на Чемпионат России по кикбоксингу, потому что в его виде спорта Чемпионат России отменили. Хороший, опытный, сильный оппонент был. Очень много пользовался защитой ногами. И я очень много в этом бое накидывал ногами, чтобы набрать очки. Много попадал по блокам, поотбивал все ноги себе. Так получилось, что ехали уже с небольшой травмой на правой ноге, была небольшая трещина в большом пальце. И этими ударами, которыми я бил по бедрам оппоненту, я очень сильно разбил ногу. Очень сильный ушиб, есть растяжение связок. Так получилось, что на финал выходил с ногой, которая была как две. Еле засунул в щитки, еле разминался. Намазали мазями, выпили обезболивающее и в бой!



Что важнее: красота или результат боя?

- Важен достойный бой. Каждый соперник, который приехал в моей весовой категории, он выходил на бой со мной показать хороший бой и победить. Это самое главное, потому что мы смогли в боевой обстановке попробовать то, что планировали показать в своих следующих профессиональных выступлениях, то, что мы отрабатывали в зале, на тренировках. Это было круто. Для меня важно, конечно же, было порадовать публику, потому что мы занимаемся этим видом спорта, я этим делом зарабатываю себе на жизнь. И, по сути, мы – инструмент, который делает шоу. И, благодаря которому промоутеры смогут приглашать нас на турниры, делать красивые зрелища, и мы сможем радовать публику. Для меня важно каждое свое выступление делать красивым и максимально ярким, для того чтобы люди могли наслаждаться и хотели пересматривать мои бои.



Зачем спортсмену-профессионалу любительские турниры?

- Не всегда любительские турниры могут быть легче, чем профессиональные. На чемпионат мира когда ездил, это большая сгонка веса, ежедневные взвешивания, мне приходится набирать большое количество килограммов, за сутки их сбрасывать. Это постоянный ад, я сплю по два часа, постоянно держу диету, ем по минималке. Еще при этом мне приходится боксировать с бойцами, которые хотят быть лучшими. Конечно же, это испытание, конечно же, это возможность проявить себя и заявить о себе также. Любительские соревнования также ценятся, потому любители – это база, и там всегда есть хорошие ребята. Для меня удовольствие выступать на любительском ринге, показывать красивые зрелищные бои. Также я могу в России показать, что я один из лучших бойцов в своей стране и также достоин всех званий, которые хочу достигнуть.



Девять месяцев без боев. Каково это?

- Я выходил с максимально холодной головой. Не было никакого мандража, не было никаких сложностей в плане настроя на поединок, потому что я очень сильно соскучился по выходу на ринг, соскучился по тем эмоциям, которые испытываешь во время боя. Мы, в принципе, хорошо подводились, провели хорошие спарринги перед Чемпионатом России. Мне легко было поймать ринг, почувствовать дистанцию, ритм боя. Я был сам в себе уверен, в своей готовности как к Чемпионату России, так и к дальнейшим стартам. Я сейчас чувствую, что организм в хорошем состоянии, он на пике, он отдохнул. Мы чуть выше поднялись с весом, вес идет проще. Я чувствую себя сильнее.



Проведение чемпионата Европы под вопросом. Какие планы в случае отмены турнира?

- Я надеюсь, что Glory начнет работу, и до окончания контракта я смогу провести хотя бы один поединок. Общаюсь с бойцами европейскими, там есть какие-то сложности, многие бойцы уходят из Глори. Если получится расторгнуть контракт раньше, это будет замечательно, и мы, возможно, до конца года, проведем какой-то поединок на профессиональном ринге, может, даже в России. Не знаю, как получится по переговорам. Для меня будет за радость вновь выйти на профессиональный ринг.



Объединительный бой за два титула в Орле. Как ты на это смотришь?

- Это идеальный шанс, во-первых, титулы завоевать, бой красивый провести, публику российскую и орловскую порадовать красивым выступлением. Поэтому для меня это счастье, если все состоится. Если получится договориться с соперником, получится договориться двум сторонам, у которых есть титул чемпионов мира. Если у нас получится все организовать и провести, то я буду счастлив.





Анастасия Дорохова

16:23, 15 сентября 2020 года



