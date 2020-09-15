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Прививка от гриппа: за и против

Действительно ли прививка обеспечивает надежную защиту организма от вирусов осенью и зимой? Доверяют ли орловцы прививкам, и какие вакцины используют в этом году? Эти и другие горячие вопросы холодного времени года мы задали практикующему врачу - заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 2 Надежде Бахтиной.


Действительно ли вакцинация это надежная защита?
 
- Вакцинация является специфической профилактикой вирусных инфекций. И действительно это самая надежная защита. Существует еще неспецифическая профилактика, но это менее надежный вариант защиты.
 
Что такое прививка?
 
- В вакцине находятся нежизнеспособные частицы вируса которые вызывают ответ иммунной системы,  то есть выработку антител, и если организм встречается с вирусным агентом, заранее выработанные иммунной системой антитела будут бороться и своевременно локализовать эту вирусную частицу.
 
Как проверяется безопасность вакцины?
 
- Существует несколько этапов. В лаборатории проверяют сначала на животных, окончательным этапом является исследование на людях, поэтому нет вариантов небезопасности. Все вакцины совершенно безопасны для людей.
 
Какие прививки лучше - наши или импортные?
 
- Я являюсь патриотом. И на данный момент мы прививаем наших пациентов отечественными вакцинами. Я не видела побочных эффектов, не слышала жалоб со стороны пациентов. И наши пациенты даже больше доверяют нашим, отечественным вакцинам. В арсенале у нас отечественные вакцины, и смысла их менять на импортные я не вижу.
 
Многие по-прежнему считают, что прививка от гриппа не спасет. Так ли это?
 
- В составе вакцин содержатся частицы штаммов самых распространенных сезонных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, поэтому вероятность, что человек заразится другим вирусом гриппа, есть, но чаще всего это сезонные вирусы. Возможно, есть десять процентов того, что мы заболеем каким-то другим вирусом гриппа, но, скорее всего, вакцина защитит.
 
Кому стоит делать прививку, а кому стоит ее избежать?
 
- Стоит делать прививку людям, длительно болеющим вирусными инфекциями, людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, гипертония, сахарный диабет, а также людям старше 65 лет и людям с иммуннодефицитным состоянием.
 
Не следует прививаться пациентам с выраженной аллергической реакцией на вакцинацию, аллергической реакцией на куриный белок, беременным, людям в остро стадии воспалительного процесса, а также не стоит прививаться при обострении хронического заболевания, ее лучше отложить.



Анна Вайсергисер
17:45, 15 сентября 2020 года
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