Главная » Новости Прививка от гриппа: за и против Действительно ли прививка обеспечивает надежную защиту организма от вирусов осенью и зимой? Доверяют ли орловцы прививкам, и какие вакцины используют в этом году? Эти и другие горячие вопросы холодного времени года мы задали практикующему врачу - заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 2 Надежде Бахтиной.





Действительно ли вакцинация это надежная защита? - Вакцинация является специфической профилактикой вирусных инфекций. И действительно это самая надежная защита. Существует еще неспецифическая профилактика, но это менее надежный вариант защиты. Что такое прививка? - В вакцине находятся нежизнеспособные частицы вируса которые вызывают ответ иммунной системы, то есть выработку антител, и если организм встречается с вирусным агентом, заранее выработанные иммунной системой антитела будут бороться и своевременно локализовать эту вирусную частицу. Как проверяется безопасность вакцины? - Существует несколько этапов. В лаборатории проверяют сначала на животных, окончательным этапом является исследование на людях, поэтому нет вариантов небезопасности. Все вакцины совершенно безопасны для людей. Какие прививки лучше - наши или импортные? - Я являюсь патриотом. И на данный момент мы прививаем наших пациентов отечественными вакцинами. Я не видела побочных эффектов, не слышала жалоб со стороны пациентов. И наши пациенты даже больше доверяют нашим, отечественным вакцинам. В арсенале у нас отечественные вакцины, и смысла их менять на импортные я не вижу. Многие по-прежнему считают, что прививка от гриппа не спасет. Так ли это? - В составе вакцин содержатся частицы штаммов самых распространенных сезонных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, поэтому вероятность, что человек заразится другим вирусом гриппа, есть, но чаще всего это сезонные вирусы. Возможно, есть десять процентов того, что мы заболеем каким-то другим вирусом гриппа, но, скорее всего, вакцина защитит. Кому стоит делать прививку, а кому стоит ее избежать? - Стоит делать прививку людям, длительно болеющим вирусными инфекциями, людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, гипертония, сахарный диабет, а также людям старше 65 лет и людям с иммуннодефицитным состоянием. Не следует прививаться пациентам с выраженной аллергической реакцией на вакцинацию, аллергической реакцией на куриный белок, беременным, людям в остро стадии воспалительного процесса, а также не стоит прививаться при обострении хронического заболевания, ее лучше отложить.





Анна Вайсергисер

17:45, 15 сентября 2020 года



