Главная » Новости Андрей Клычков рассказал, как регион борется с наркотиками Глава Орловской области особо отметил статистику лечения зависимых и профилактику этой пагубной привычки у молодежи.





Что касается лечения наркозависимых, то губернатор отметил следующее: «С момента принятия соответствующего Федерального закона в 2014 году, в нашем регионе суд обязал пройти антинаркотические процедуры 1335 человек. Больше половины из них по разным причинам уже сняты с учета. Как положительную, отмечу тенденцию к снижению числа лиц, по которым приняты подобные судебные решения. Так, если за семь месяцев 2020 года на учет поставлено 87 человек, то за аналогичный период прошлого года – 114».

Большинство таких людей – безработные граждане от 18 до 30 лет.

Говоря о профилактике этой пагубной привычки у молодежи, глава региона отметил: «Наша задача – максимально занять все свободное время подростка организованным и полезным отдыхом. Создавать условия для занятий спортом, развития творческих способностей. Это должно уберечь молодежь и от наркомании, и от других рисков, связанных, в том числе, с распространением экстремистской идеологии».

Последнему призвана помочь работа по увеличению количества спортивных объектов и секций – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

18:16, 15 сентября 2020 года



