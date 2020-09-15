Эффективный регион – это про Орловщину

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Эффективный регион – это про ОрловщинуОбласть вошла в ТОП-20 по реализации одноименного проекта.
Целью проекта «Эффективный регион» является «повышение эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти специальной компетенции, их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, операционных процессов в негосударственных организациях за счет внедрения бережливых технологий, современных подходов администрирования, оптимизации издержек».
Наш регион находится в «двадцатке» лучших по реализации пилотных проектов и начального этапа основных.
На данный момент на территории области выполняется 197 проектов при помощи 21 госоргана исполнительной власти специальной компетенции и 26 городских округов и муниципальных районов.
В областной столице дополнительно обучили 271 работника администрации, подведомственных учреждений и хозяйствующих субъектов – отмечено в сообщении информационного портала региона.
Артём Ежаков
18:25, 15 сентября 2020 года