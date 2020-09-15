Главная » Новости Эффективный регион – это про Орловщину Область вошла в ТОП-20 по реализации одноименного проекта.





Целью проекта «Эффективный регион» является «повышение эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти специальной компетенции, их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, операционных процессов в негосударственных организациях за счет внедрения бережливых технологий, современных подходов администрирования, оптимизации издержек».

Наш регион находится в «двадцатке» лучших по реализации пилотных проектов и начального этапа основных.

На данный момент на территории области выполняется 197 проектов при помощи 21 госоргана исполнительной власти специальной компетенции и 26 городских округов и муниципальных районов.

В областной столице дополнительно обучили 271 работника администрации, подведомственных учреждений и хозяйствующих субъектов – отмечено в сообщении информационного портала региона.





Артём Ежаков

18:25, 15 сентября 2020 года



