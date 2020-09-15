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В Орле задержан бывший замглавы администрации города Роман Игнатушин

В его доме и по бывшему месту работы прошли обыски. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Вместе с правоохранителями на местах событий побывал Иван Суверин.


Утро для бывшего муниципального чиновника, Романа Игнатушина началось не с чашки кофе, а с появления под окнами бойцов СОБРа. В доме провели полномасштабный обыск. Визит правоохранителей экс-чиновника не удивил - подписывая протокол обыска, он лишь уточнил свои права.
 
Начало уголовному расследованию положила прокурорская проверка, которую ведомство организовало по итогам приёма жителей неблагополучных домов. На некоторых адресах прокурор области побывал лично и пообещал тогда: чиновникам, допустившим такое, спуску не будет. Следствием этого обещания и стало задержание Романа Игнатушина, а также обыски у него в жилье и по бывшему месту работы, в мэрии Орла.
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла, в должностные обязанности которого входила организация работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, на протяжении длительного времени не принимал должных мер к признанию жилых домов № 15 по Кромскому шоссе и дома № 102 по Наугорскому шоссе г. Орла аварийными. В результате бездействия органа местного самоуправления указанные дома не были своевременно включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования».
 
Следователи изучили обстановку и опросили людей по проблемным адресам. На Кромскому шоссе, 15 жильцы сообщили: их дом продолжает стремительно разрушаться.
 
Выводы следователей были не в пользу муниципальных чиновников.
 
Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «В результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц наступили тяжкие последствия в виде нарушения прав и законных интересов жильцов. Длительное время данные дома находились в ненадлежащем состоянии, обрушались стены, кровля, изношены инженерные сети и жителям приходилось проживать в данных условиях».
 
Дом № 102 по Наугорскому шоссе, по словам жильцов, который год заливает и дождевой водой сверху, и канализационными стоками снизу. А обрушение кирпичной кладки - в порядке вещей.
 
В итоге Роман Игнатушин стал фигурантом сразу двух уголовных дела с формулировкой «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование прокурор области взял под личный контроль. Меру пресечения чиновнику изберет суд.


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Иван Суверин
19:14, 15 сентября 2020 года
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