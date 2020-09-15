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Возраст не помеха. В Орловской области 16-летняя девушка свободно купила алкоголь

Торговым точкам эта продажа обойдется в крупный штраф.


Как выяснили активисты «Молодёжки ОНФ», в трех магазинах поселка Кромы несовершеннолетним продавали алкоголь и энергетики. Активисты провели контрольную закупку. Сомнения в совершеннолетии покупателя появились лишь у одного продавца, и то лишь всего на минуту. 
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Факты подтвердились, это вопиюще, это ужасно. У меня ощущение, что эти люди продают Родину. Нельзя так. Нужно любить нашу страну, нужно любить наших детей. Нельзя так неуважительно относиться к подрастающему поколению».
 
Всё, что происходило в торговых точках, ребята снимали на телефон, чтобы потом у полицейских было неопровержимое доказательство факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Активисты позвонили в полицию, через несколько минут стражи порядка были на месте.
 
Когда полицейские нагрянули в магазин, продавцы начали лукавить - якобы малолетних покупателей они знают в лицо, хотя сама активистка утверждает, что в Кромах она впервые.
 
Теперь продавцы и их наниматели понесут ответственность - для первых штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для вторых он от 300 тысяч до полумиллиона. Точную цифру определит суд.



Антон Киселёв
19:25, 15 сентября 2020 года
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