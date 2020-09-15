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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Громкое задержание и обыск в администрации Орла - на бывшего чиновника заведено сразу два уголовных дела. К активным действиям правоохранительных органов привело бездействие подозреваемого.
- Возраст не помеха. 16-летняя девушка свободно купила алкоголь. Торговым точкам эта продажа обойдется в крупный штраф.
- Шаг в профессию. Орловские молодые мастера готовы защищать честь региона на национальном чемпионате.
- Строительство нового футбольного поля в Урицком районе и открытие Центра тестирования ГТО. Спортивный образ жизни становится всё популярнее.
Вести-Орёл
21:20, 15 сентября 2020 года