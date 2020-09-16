Главная » Новости В Орловской области насчитывается 6800 добрых сердец Столько волонтеров из нашего региона зарегистрировано в «Добровольцах России».





Глава областного Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Вячеслав Ерохин заявил: «В декабре прошлого года в системе «Добровольцы России» было зарегистрировано более 4000 волонтеров и 329 добровольческих объединений из Орловской области, а по состоянию на 1 августа 2020 года зарегистрировано уже 6787 добровольцев и 349 объединений».

Глава регионального Департамента образования Татьяна Крымова отметила значительную роль волонтеров в пропаганде здорового образа жизни и предупреждении наркомании. Также она напомнила о Ресурсном центре добровольчества в Орловской области, опыт работы которого отмечен в методологических пособиях – сообщает пресс-служба областной администрации.





Артём Ежаков

06:30, 16 сентября 2020 года



