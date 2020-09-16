Места в детсадах Орловщины – есть

Ими обеспечены дети в возрасте от 3 до 7 лет.

По поручению губернатора области Андрея Клычкова, такой ситуации удалось добиться за три года, в том числе за счет сдачи в эксплуатацию двух детских садов в орловском микрорайоне Зареченский и микрорайоне Болховский Орловского района. В сумме они добавили 460 новых мест в регионе.



Не забыли и о детях от полутора до трёх лет. Для них инициирована постройка ещё трех детсадов на 265 малышей, где оборудуют ясельные группы – отмечено в сообщении региональной администрации.