Главная » Новости Сегодня Сергей Анохин представит Орловскую область в финале WorldSkills Russia Студент орловского автодорожного техникума выступит в компетенции «Кузовной ремонт».





Сергею Анохину предстоит продемонстрировать навыки в трех предлагаемых модулях. На выполнение заданий дается 4 часа. В этом году конкурс впервые проходит дистанционно. Всего в конкурсе участвуют 22 молодых профессионала со всей России. Имя победителя станет известно в четверг.



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Мария Семак

08:00, 16 сентября 2020 года



