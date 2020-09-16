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Орловские приставы предупреждают: покупаешь авто с рук – проверь историю

Есть вероятность получить «бонусом» долги прежнего владельца. Об этом орловцам напоминают приставы. В этом году сотрудники ведомства запретили регистрационные действия в отношении 41 тысячи транспортных средств.


Как правило, информация о том, что предыдущий владелец автомобиля является должником, становится известна при регистрации машины.

Чтобы избежать проблем, перед тем как совершить сделку, проверьте продавца на наличие задолженности через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте управления приставов. То же касается и недвижимости.


Мария Семак
08:30, 16 сентября 2020 года
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