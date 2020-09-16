Стали известны темы итоговых сочинений

С ними можно познакомиться на сайте орловского центра оценки качества образования.

Всего пять тем - от размышлений о войне до портрета молодого поколения.



Изложить свои мысли на бумаге выпускникам предстоит 2 декабря. В этот день тема сочинения станет известна за 15 минут до начала выполнения работы.

Как и в предыдущие годы, успешно выполненное задание является допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет». У тех, кто по уважительной причине не сможет явиться 2 декабря, будет еще две возможности – 3 февраля и 5 мая 2021 года.