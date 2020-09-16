Футболисты Урицкого района скоро смогут проводить тренировки на стадионе почти круглый год

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Футболисты Урицкого района скоро смогут проводить тренировки на стадионе почти круглый годСейчас в поселке Нарышкино идет обустройство нового поля с искусственным покрытием.
Работы начались в середине июля, и к 20 сентября подрядчик готов отчитаться об их полном завершении.
На поле уже уложен газон, идет нанесение разметки. Предстоит отсыпка гранитного щебня, кварцевого песка и резиновой крошки. Новый стадион позволит проводить соревнования и тренировки при температуре до минус 10 градусов. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».
Оксана Гранн
09:40, 16 сентября 2020 года