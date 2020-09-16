Главная » Новости Футболисты Урицкого района скоро смогут проводить тренировки на стадионе почти круглый год Сейчас в поселке Нарышкино идет обустройство нового поля с искусственным покрытием.





Работы начались в середине июля, и к 20 сентября подрядчик готов отчитаться об их полном завершении.



На поле уже уложен газон, идет нанесение разметки. Предстоит отсыпка гранитного щебня, кварцевого песка и резиновой крошки. Новый стадион позволит проводить соревнования и тренировки при температуре до минус 10 градусов. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».





Оксана Гранн

09:40, 16 сентября 2020 года



