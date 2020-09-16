Главная » Новости Контракт на ремонт «Красного моста» в Орле подешевел на 100 000 рублей Начался новый поиск подрядчика.





В начале месяца определение поставщика услуг было отменено по причине необходимости пересчета стоимости потенциального соглашения. Тогда его стоимость составляла 1 496 865 134, 68 рублей.



Как следует из новой заявки, размещенной городской администрацией, в новом тендере прописана сумма в 1 496 764 974,15 рублей. Документ был размещен на сайте Госзакупок накануне, заинтересованные подрядчики должны откликнуться до 23 сентября. В случае заключения контракта работы должны быть выполнены до 18 ноября 2022 года.



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Артём Ежаков

10:30, 16 сентября 2020 года



