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Контракт на ремонт «Красного моста» в Орле подешевел на 100 000 рублей

Начался новый поиск подрядчика.


В начале месяца определение поставщика услуг было отменено по причине необходимости пересчета стоимости потенциального соглашения. Тогда его стоимость составляла 1 496 865 134, 68 рублей.

Как следует из новой заявки, размещенной городской администрацией, в новом тендере прописана сумма в 1 496 764 974,15 рублей. Документ был размещен на сайте Госзакупок накануне, заинтересованные подрядчики должны откликнуться до 23 сентября. В случае заключения контракта работы должны быть выполнены до 18 ноября 2022 года.

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Артём Ежаков
10:30, 16 сентября 2020 года
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