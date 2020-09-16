Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области за сутки умерло 4 человека Число погибших от болезни увеличилось до 120.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7826 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Активно болеет 1481 житель региона.



Всего болезнь победили 6225 человек, за сутки это удалось сделать 67 орловцу, у 52 - подтвердился коронавирус.





Артём Ежаков

10:39, 16 сентября 2020 года



