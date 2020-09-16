Главная » Новости За делами орловского губернатора следит больше 50 тысяч человек Столько подписчиков набралось у Андрея Клычкова в «ВКонтакте».





Глава региона отметил, что это те фолловеры, которым небезразлична судьба Орловщины. На своей личной странице в соцсети он заявил: «Благодарю за ваше внимание, вопросы и пожелания, оценку выбранного курса, объективную критику и слова благодарности. Для меня важны ваши мнения и поддержка. Не на все сообщения я успеваю отвечать, но по мере возможности стараюсь реагировать на поступающие обращения».



В конце своей публикации Клычков подчеркнул, что воплощение различных планов по улучшению области будет происходить при участии орловцев.





Артём Ежаков

10:57, 16 сентября 2020 года



