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Орловщина стремится к спортивному образу жизни

В Урицком районе завершается строительство стадиона с искусственным покрытием, а в Орле открыли Центр тестирования ГТО. Спортобъекты стали возможны благодаря национальному проекту «Демография».


Обустройство нового футбольного поля в Урицком районе началось в июле месяце. Состояло оно из нескольких этапов, каждый из которых имеет очень большое значение для будущего футбольного сооружения. Подрядчик дает гарантию качества, это уже не первый его подобный объект и в этом районе в том числе. 
 
В рамках нацпроекта «Демография» еще одно всесезонное большое футбольное поле в этом году появилось в городе Ливны. А в Орле в полном объеме начал свою работу Центр тестирования ГТО. Его открыли на базе городского спортивно-оздоровительного центра в Северном районе. Чтобы как можно больше орловцев смогли сдать нормы ГТО, в распоряжение центра в рамках нацпроекта поступили десять комплектов оборудования. В ближайшее время они будут установлены. 
 
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «В прошлом году было открыто 11 центров тестирования. В этом году открылось еще 8 центров. Планируем, что еще один центр тестирования откроем до конца года».
 
Работа будет продолжена, и до 2023 года в каждом районе области будет свой центр тестирования ГТО со всем необходимым оборудованием.



Оксана Гранн
11:21, 16 сентября 2020 года
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