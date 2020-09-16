В Орле проходят соревнования газодымозащитников

В спасательном деле эта специализация считается одной из самых сложных. К работе в непригодной для дыхания среде допускаются только бойцы военизированной пожарной охраны, да и те могут работать в задымленных помещениях лишь в составе звеньев. В нюансы газодымозащиты вникал Иван Суверин.

Как и при обучении мастерству газодымозащитника, в соревнованиях звеньев ГДЗС практическим действиям предшествует теория.

В этих состязаниях нет и быть не может личного зачета - победить или проиграть может только команда. Точно также и в условиях реального пожара выживание каждого газодымозащитника зависит от слаженности всего звена.

В ходе таких соревнований огнеборцы тренируют практические навыки по ведению действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, а также по спасению людей из задымленных помещений.

Условия реального пожара довольно достоверно воссоздает теплогазокамера, она наполнена дымом, условия видимости - сложные. К этому стоит добавить пересеченное пространство, температуру до 60 градусов Цельсия, дезориентирующие шумы и возгласы. И все же, тренировочный комплекс, говорят огнеборцы, выгодно отличается от настоящего очага пожара.

Сергей Толпекин, командир отделения ПСЧ-1: «На пожаре ты не знаешь, что тебя там ждет. Ты заходишь в задымленную зону, и что там – ты даже не можешь себе представить. Могут быть и баллоны со сжатым кислородом, пропановские, которые в любой момент могут взорваться. Также ищешь людей в более обширном пространстве, чем теплодымокамера».

Помимо задач в дымокамере, огнеборцы выполняли спасательные работы на тренировочной башне - все так же в аппаратах сжатого воздуха.

На этот раз, чтобы определять лучшую команду, судьям понадобится больше времени. Из-за пандемии звенья ГДЗС области на старт выходят не все вместе, а по одному.