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В Орле проходят соревнования газодымозащитников

В спасательном деле эта специализация считается одной из самых сложных. К работе в непригодной для дыхания среде допускаются только бойцы военизированной пожарной охраны, да и те могут работать в задымленных помещениях лишь в составе звеньев. В нюансы газодымозащиты вникал Иван Суверин.


Как и при обучении мастерству газодымозащитника, в соревнованиях звеньев ГДЗС практическим действиям предшествует теория.
В этих состязаниях нет и быть не может личного зачета - победить или проиграть может только команда. Точно также и в условиях реального пожара выживание каждого газодымозащитника зависит от слаженности всего звена. 
 
В ходе таких соревнований огнеборцы тренируют практические навыки по ведению действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, а также по спасению людей из задымленных помещений.
 
Условия реального пожара довольно достоверно воссоздает теплогазокамера, она наполнена дымом, условия видимости - сложные. К этому стоит добавить пересеченное пространство, температуру до 60 градусов Цельсия, дезориентирующие шумы и возгласы. И все же, тренировочный комплекс, говорят огнеборцы, выгодно отличается от настоящего очага пожара.
 
Сергей Толпекин, командир отделения ПСЧ-1: «На пожаре ты не знаешь, что тебя там ждет. Ты заходишь в задымленную зону, и что там – ты даже не можешь себе представить. Могут быть и баллоны со сжатым кислородом, пропановские, которые в любой момент могут взорваться. Также ищешь людей в более обширном пространстве, чем теплодымокамера».
 
Помимо задач в дымокамере, огнеборцы выполняли спасательные работы на тренировочной башне - все так же в аппаратах сжатого воздуха. 
 
На этот раз, чтобы определять лучшую команду, судьям понадобится больше времени. Из-за пандемии звенья ГДЗС области на старт выходят не все вместе, а по одному.



Иван Суверин
11:53, 16 сентября 2020 года
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